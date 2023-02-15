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الأربعاء، 15-02-2023 02:36 م

الصناعة والتجارة: استقرار أسعار اللحوم البلدية وارتفاع بعض أصناف المستورد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن أسعار اللحوم البلدية لم تشهد تغيرات كبيرة الأسبوعين الماضيين خلال فترة إغلاق أسواق البيع بسبب الحمى القلاعي.

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وقال البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن أسعار اللحوم تخضع لمعادلة العرض والطلب، منوهاً أن أسعار لحوم العجول والأبقار والاغنام "البلدية"، بقيت ضمن معدلها العام. 

وحول أسعار اللحوم المستوردة، بيّن أن بعض الأصناف شهدت ارتفاعاً بسيطاً، منوها أن هذا الارتفاع مقارنة مع سنوات سابقة يأتي ضمن المستوى الطبيعي.


ووفقا للأسعار التي رصدها "الوكيل الاخباري" اليوم، بلغ سعر كيلو خروف دبي بين 6 - 7 دنانير، وكيلو الخروف الروماني 7.5 – 9 دنانير، و الخروف البلدي 9 - 11 ديناراً، والعجل البلدي 9 دنانير، والعجل المستورد 6 – 7.5 ديناراً حسب الحجم والوزن .

 




 

 


 

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