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الخميس، 07-09-2023 04:05 م

الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتصدير

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025).

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ويأتي اجتماع اللجنة، بهدف متابعة تنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تم اعتمادها، وتمثل خارطة طريق تغطي المحاور والأهداف كافة، والأنشطة الفرعية متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية.


وقدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة، منها إطلاق منصة معلومات الأسواق، كما تم إعداد خطة عمل للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية لقطاع الأعمال في الأسواق المستهدفة، كما تم تحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في إطار الاستراتيجية والأسواق المستهدفة لها.

 




 

 


 

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