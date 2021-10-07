الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 10:51 ص

الصناعة والتجارة: شكاوى بشان عدم التزام المنشآت بالسقوف السعرية

615ea3bdc8324


الوكيل الاخباري- تلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية المتاحة أكثر من 200 طلبا الشهر الماضي تتعلق بالأسواق وعدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين صدر الخميس فقد جاءت الشكاوى والملاحظات من خلال منصة بخدمتكم بواقع (111) طلبا و (11) طلبا من خلال الفيس بوك ووردت الأخرى من خلال مركز الاتصال الوطني، البريد الإلكتروني، واتساب الوزارة.

وتركزت الملاحظات والشكاوى حول قضايا تخص الأسواق وحماية المستهلك ومن ذلك عدم التزام المنشآت التجارية بالسقوف السعرية والأسعار المعلنة وعدم الالتزام بعقود الصيانة او عدم مطابقة المنتج المستلم مع المنتج المطلوب بالإضافة الى شكاوى واستفسارات حول الخدمات الالكترونية المتعلقة بالسجل التجاري.

وتوزعت الشكاوى بواقع (9) شكاوى عدم التزام المنشآت التجارية بالبيع بالسقوف والاسعار المعلنة وتم تحرير عدد من المخالفات بحق التجار المخالفين والغير ملتزمين بالسعر بواقع 4 مخالفات وتم التفتيش على 5 منشآت وجدت متقيدة بقانون الصناعة والتجارة.

كما شملت 14 شكوى واستفسار تتعلق بخدمات السجل التجاري الالكترونية المتعلقة بالسجل التجاري كـ (طريقة إضافة غايات أخرى للمؤسسات الفردية، وإجراءات شطب او تسجيل مؤسسة فردية  الكترونيا ), وبعد توجيه الشكاوى والاستفسارات الواردة للمديرية المعنية تم التواصل مع بعض المواطنين من قبل القسم المعني وتوضيح طريقة الدخول الى الخدمات الالكترونية، وحل المشاكل المتعلقة ببعض الخدمات وكان عدد الشكاوى المستلمة (2) , كما تم الرد على كافة الاستفسارات مثل (كيفية التسجيل لمؤسسة فردية، او اصدار سجل تجاري، شطب مؤسسة) وكان عددها (  12 ) استفسار.

وشملت كذلك 35 شكوى متعلقة بحماية المستهلك حيث كان مضمونها (عدم الالتزام بعقود الصيانة والكفالات، وسلع معيبة، وخدمات الصيانة) وتم توجيه الشكاوى الى المديرية المعنية ومتابعة الشكاوى من خلال التواصل مع أصحاب الشكاوى.

كما تم استلام 3 مقترحات حول فتح أسواق لتصدير المنتج الوطني وخاصة صناعة الملابس وحماية المنتج الوطني وتم توجيه المقترحات الى المديرية المعنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
73454

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

سند

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

الحرة

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

615ec63a91e82

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

9202112162331110335167

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

9202129212322611302343

الفراية يزور مخيم الزعتري

أخبار متعلقة
الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة: انخفاض واستقرار 130 سلعة وارتفاع 5

920212514124391749413

مدير الضمان: الخدمات الالكترونية ساهمت بتحسين واقع الخدمات التأمينية

820203221138727805853

الحكومة تخالف 57554 مواطنا لمخالفتهم أوامر الدفاع

falafel

عواد لـ الوكيل: قد يطرأ تغيير على أسعار المأكولات الشعبية

6016b0120de9c

النيابة الجمركية تسمح بدخول موظفيها لسجل الصناعة والتجارة المركزي

14-2

حماية المستهلك: ارتفاع الزيوت المستوردة للسيارات مبالغ به