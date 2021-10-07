الصناعة والتجارة: شكاوى بشان عدم التزام المنشآت بالسقوف السعرية

الوكيل الاخباري- تلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية المتاحة أكثر من 200 طلبا الشهر الماضي تتعلق بالأسواق وعدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة.



وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين صدر الخميس فقد جاءت الشكاوى والملاحظات من خلال منصة بخدمتكم بواقع (111) طلبا و (11) طلبا من خلال الفيس بوك ووردت الأخرى من خلال مركز الاتصال الوطني، البريد الإلكتروني، واتساب الوزارة.



وتركزت الملاحظات والشكاوى حول قضايا تخص الأسواق وحماية المستهلك ومن ذلك عدم التزام المنشآت التجارية بالسقوف السعرية والأسعار المعلنة وعدم الالتزام بعقود الصيانة او عدم مطابقة المنتج المستلم مع المنتج المطلوب بالإضافة الى شكاوى واستفسارات حول الخدمات الالكترونية المتعلقة بالسجل التجاري.



وتوزعت الشكاوى بواقع (9) شكاوى عدم التزام المنشآت التجارية بالبيع بالسقوف والاسعار المعلنة وتم تحرير عدد من المخالفات بحق التجار المخالفين والغير ملتزمين بالسعر بواقع 4 مخالفات وتم التفتيش على 5 منشآت وجدت متقيدة بقانون الصناعة والتجارة.



كما شملت 14 شكوى واستفسار تتعلق بخدمات السجل التجاري الالكترونية المتعلقة بالسجل التجاري كـ (طريقة إضافة غايات أخرى للمؤسسات الفردية، وإجراءات شطب او تسجيل مؤسسة فردية الكترونيا ), وبعد توجيه الشكاوى والاستفسارات الواردة للمديرية المعنية تم التواصل مع بعض المواطنين من قبل القسم المعني وتوضيح طريقة الدخول الى الخدمات الالكترونية، وحل المشاكل المتعلقة ببعض الخدمات وكان عدد الشكاوى المستلمة (2) , كما تم الرد على كافة الاستفسارات مثل (كيفية التسجيل لمؤسسة فردية، او اصدار سجل تجاري، شطب مؤسسة) وكان عددها ( 12 ) استفسار.



وشملت كذلك 35 شكوى متعلقة بحماية المستهلك حيث كان مضمونها (عدم الالتزام بعقود الصيانة والكفالات، وسلع معيبة، وخدمات الصيانة) وتم توجيه الشكاوى الى المديرية المعنية ومتابعة الشكاوى من خلال التواصل مع أصحاب الشكاوى.



كما تم استلام 3 مقترحات حول فتح أسواق لتصدير المنتج الوطني وخاصة صناعة الملابس وحماية المنتج الوطني وتم توجيه المقترحات الى المديرية المعنية.

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