الصناعة والتجارة: نعمل على إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري -

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انطلقت اليوم الاثنين، أعمال يوم التجارة الإلكترونية عبر الحدود الأول بمشاركة شركات أردنية ومزودي الخدمات التصديرية في الأردن، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مشروع "التجارة لأجل التشغيل" (T4E) المنفذ من قبل (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وقد ضمت قائمة المشاركين في هذه الفعالية العديد من قادة القطاعين العام والخاص المعنيين بجزئية التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الأردن.وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة فإن يوم التجارة عبر الحدود يهدف إلى تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الأردن من خلال رفع مستوى الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية حول فوائد البيع دولياً عبر التجارة الإلكترونية، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالتصدير دوليا عبر التجارة الإلكترونية على التعرف على الجوانب العملية التي تحتاجها الشركات الأردنية للنجاح في التجارة الإلكترونية الدولية.مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور أكد على اهتمام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود لكونها تقدم عالماً جديداً من الفرص التصديرية للشركات الأردنية.وأشار إلى ان الوزارة حالياً تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والخطوات المستقبلية لتمكين بيئة العمل للتجارة الالكترونية في الأردن وسيتم تشكيل فريق وطني معني بالتجارة الالكترونية.