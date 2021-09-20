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الإثنين، 20-09-2021 11:18 ص

الصوراني لـ الوكيل : اكتظاظ الطلبة داخل الحافلات المدرسية تتابعها إدارة السير

باص مدرسة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه يوجد مخالفات من بعض المدارس الخاصة بشأن الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية مما يسبب اكتظاظ في داخلها .

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وأوضح الصوراني اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن بعض المدارس تزيد ثلاثة أو أربعة طلبة على الجولة الواحدة مما يسبب تزاحم داخل الحافلة منوها أن الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية 100% .


وأشار الصوراني إلى أن مخالفات وسائل النقل المدرسية يتم متابعتها من إدارة السير .


وكان قد وصل " الوكيل الإخباري" عدد من الشكاوى بشأن اكتظاظ الطلبة داخل الباصات المدرسية وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

 

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