الصوراني لـ الوكيل : اكتظاظ الطلبة داخل الحافلات المدرسية تتابعها إدارة السير

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه يوجد مخالفات من بعض المدارس الخاصة بشأن الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية مما يسبب اكتظاظ في داخلها .

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وأوضح الصوراني اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن بعض المدارس تزيد ثلاثة أو أربعة طلبة على الجولة الواحدة مما يسبب تزاحم داخل الحافلة منوها أن الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية 100% .



وأشار الصوراني إلى أن مخالفات وسائل النقل المدرسية يتم متابعتها من إدارة السير .



وكان قد وصل " الوكيل الإخباري" عدد من الشكاوى بشأن اكتظاظ الطلبة داخل الباصات المدرسية وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

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