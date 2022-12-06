الضمان الاجتماعي تكشف عن أعداد المؤمّن عليهم والمتقاعدين

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المشتركين الفعّالين في مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليوناً و (490) ألف مشترك.وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (26) لسنة 2009 حدّد سقف الأجر الخاضع للاقتطاع بمبلغ (5) آلاف دينار، وجاء بعده قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ليحدد سقفاً للأجر الخاضع للاقتطاع للمشتركين الجدد بما لا يتجاوز خمسة أضعاف متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع في سنة سابقة، ووفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تم تحديد سقف الأجر الخاضع للاقتطاع بمبلغ (3) آلاف دينار مربوطاً بمعدّل التضخم السنوي.وبينت المؤسسة في بيانها بأن سقف الأجر الخاضع للاقتطاع بعد ربطه بمعدّل التضخم سنوياً في العام 2022 بلغ (3394) ديناراً.وأشارت المؤسسة إلى أن عدد المتقاعدين وصل إلى (295) ألف متقاعد، وأن أعلى راتب تقاعدي بلغ (13842) ديناراً، موضحةً أن عدد المتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم التقاعدية خمسة آلاف دينار وصل إلى (255) متقاعداً، في حين بلغ عدد المتقاعدين الذين تجاوزت رواتبهم عشرة آلاف دينار (22) متقاعداً.