الضمان الاجتماعي توضح بشأن إصابة العمل

الوكيل الإخباري -

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قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنه في حال وقوع إصابة عمل يجب على ضابط ارتباط المنشأة ارسال اشعار إصابة عمل وتقرير طبي اولي قبل مرور 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.وأضافت ردا على سؤال من أحد الاشخاص عبر منصة "فيسبوك" أنه يجب أيضا ارسال التقارير الطبية وفواتير العلاج، وأن يحتفظ المؤمن عليه بصور الأشعة لتقديمها للجان الطبية بالمؤسسة في حال عرض على اللجان.واشارت إلى أن في المرحلة الاخيرة يتم تقديم تقرير طبي نهائي وقطعي بحالة إصابة العمل.يذكر أن إصابة العمل هي الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في جدول الأمراض المهنية والملحق بقانون الضامن الاجتماعي، وأية أمراض أخرى يقرر مجلسإدارة المؤسسة إضافتها للجدول او إصابة العمل الناجمة عن الحادث الذي يقع في المكان المخصص لأداء العمل أو ما يرتبط به وخلال المدة الزمنية المحددة لاداء العمل أو بسببه او إصابة العمل الناجمة عن حادث طريق.