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الأربعاء، 24-05-2023 06:28 م

الضمان تحتفل بمناسبة عيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري - احتفلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمبنى الإدارة العامة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، بمناسبة عيد الاستقلال الــ77 الذي يصادف غدا الخميس.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، إن عيد الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، والتي تمكن من خلالها الأردنيون بقيادة الهاشميين من تمكين وإرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات حيث حظيَّ بالمكانة العالية بين الأمم.

وأكد الطراونة أن عيد الاستقلال هو محطّ فخرٍ للأردنيين جميعاً ففيه عنوان المجد والاعتزاز وفيه نجدد العهد بأن يبقى التاج الهاشمي وسام شرف على جباهنا العالية، كما يفخر الأردنيون في عيد الاستقلال بوطنهم ومليكهم ويمضون قدماً لتعزيز مسيرة بناء الأردن بخطى واثقة بما تمثله هذه المناسبة من ذكرى خالدة تُسطّع صفحات مشرقة من المجد والسعي الدؤوب لحياة أفضل.

وقدم مدير عام وموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التهنئة والتبريك بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً لقائد الوطن والشعب الأردني، داعين الله أن يحفظ الأردن وأن يديم نعمة الأمن والأمان أعوام مديدة فهنيئاً للأردن بعيد الاستقلال وهنيئاً للأسرة الأردنية هذه المناسبة الخالدة.

 




 

 


 

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