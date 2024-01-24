الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - أوضاع صعبة بقطاع غزة مع هطول الأمطار

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2023

في اليوم الدولي للتعليم: أكثر من 625 ألف طالب محرومون من التعليم في غزة بسبب العدوان

جيش الاحتلال يحاصر مستشفى وجامعة غرب خان يونس

مالية النواب تتلو تقريرها بشأن الموازنة وتوصياتها تحت قبة البرلمان

أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024 - أسماء

الضمان: تخصيص 627 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم العام الماضي

اقتصاديون: الاستثمار بوابة لتحسين الواقع الاقتصادي الأردني

الاحتلال يقصف محيط المسجد الكبير بخان يونس

الصفدي: نمضي بقيادة الملك أكثر قوة وصلابة ولا مكان لليأس بيننا

الأربعاء، 24-01-2024 11:32 ص

الضمان: تخصيص 627 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم العام الماضي

0L5A8949


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (627) راتب اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الطبيعي كما في 31/12/2023 إلى (27407) راتب تقاعد اعتلال طبيعي.اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.

وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، أما موظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202326123830137513828

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2023

1706084509319

أمير قطر يكرّم خريجين أردنيين من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية

al_hussein_technical_university_htu_cover

جامعة الحسين التقنية تعلن عن وظائف شاغرة

421937588_329797516701903_8181992259606093220_n

الشرطة السياحية تنشر ارقامها لتقديم الملاحظات خلال المنخفض

404328-780x405

منها منع تصدير سلع .. تعرّف على الإجراءات الحكومية لتعزيز المخزون الغذائي وضبط الأسعار

66323671_464132Image1

مطلوب سائقين وميكانيكي .. وظائف حكومية شاغرة

أخبار متعلقة
الوحدات

اتفاقية بين الضمان ومستشفى الجامعة الأردنية لتقديم خدمات طبية علاجية

342006_8_1575183310

اتفاقيتان لتوفير مئات فرص العمل للذكور والإناث في المفرق والكرك

nQ7w3fUq0GNR8ayk2mqlfb0MyedHG1Hlz99ZPx8i

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.1% خلال 10 أشهر

1703594001337

بحث أهداف جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي في العقبة

GCRtyuTXYAAYHnU-1536x1023

فرنسا ترسل عبر "الخيرية الهاشمية" 50 طنا من الطعام لأطفال غزة

360728_60_1682594481

أكثر من 159 مليون دينار صرفتها الضمان منذ نشأتها على إصابات العمل