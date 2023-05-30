الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

الوكيل الاخباري - رعى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة احتفالات المؤسسة التي أقامتها في كافة إدارتها وفروعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف.



وهنأ الطراونة خلال الحفل الذي أقيم في مبنى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي عهده الأمين والشعب الأردني بهذه المناسبة السعيدة .

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