الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

منخفض جوي خماسيني جديد يؤثر على المملكة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

توجيه حكومي بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

توضيح حول موعد تسجيل طلبة الصف الاول بالمدارس

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا - اسماء

حضور دولي رسمي لحفل زفاف ولي العهد

الثلاثاء، 30-05-2023 06:46 م

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

5202324183231176763728


الوكيل الاخباري - رعى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة احتفالات المؤسسة التي أقامتها في كافة إدارتها وفروعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف.

وهنأ الطراونة خلال الحفل الذي أقيم في مبنى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي عهده الأمين والشعب الأردني بهذه المناسبة السعيدة . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202312194559452638287

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

w

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

e

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

5202322144311212980374

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا - اسماء

wwwww

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يزور الأردن لحضور زفاف ولي العهد

www

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية

أخبار متعلقة
5202323132629613932923

الضمان تحتفل بمناسبة عيد الاستقلال

M63A8102 - Copy

2.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول

1683544307546

وزير الأوقاف يستقبل السفير الماليزي

5852

إرشادات من الدفاع المدني للأردنيين خلال الأجواء الخماسينية

إرادة ملكية

إرادة ملكية بالموافقة على قرار الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع

2021_03_02_12_03_17

بدء تدريب الدفعة 28 في الوطنية للتشغيل والتدريب