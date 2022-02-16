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الأربعاء، 16-02-2022 08:30 ص

توضيح هام من الضمان حول تخفيض اشتراكات المنتسبين الجدد

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن التخفيض على الاشتراكات للمنتسبين الجدد سيكون على تأمين الشيخوخة فقط.

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وبين المجالي، انه لن يمس باقي التأمينات على ان تكون الشرائح أما مشمولة بتأمين الشيخوخة 100% او 75% أو 50% حسب خيار المنشأة.


واكد على انه لن يسمح بالتخفيض الذي يأتي ضمن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان إلا لقطاعات معينة ضمن ظروف اقتصادية معينة.

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