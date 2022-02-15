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الثلاثاء، 15-02-2022 12:33 م

الضمان يطلق منصة جديدة

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الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي منصة بودكاست (Podcast) الصوتية لإيصال رسالتها التوعوية إلى جمهورها في كافة أنحاء العالم، وذلك انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي التأميني وإيصال رسالة الضمان لكافة جمهورها داخل وخارج المملكة.اضافة اعلان


وبيّنت المؤسسة أنها حريصة على مواكبة كافة المستجدات التكنولوجية الجديدة التي توفّرها هذه المنصات مما يسمح لجمهورها الاستماع إلى المواد الصوتية بكافة أنواعها سواء كانت رسائل تأمينية صوتية أو إعلانية أو برامج توعوية.

وأضافت المؤسسة أنها ستسعى إلى تطوير منصتها الجديدة باستمرار لغايات تلبية رغبات جمهورها، مشيرةً أن منصتها حالياً متوفرة ويمكن الاستماع لها عبر الرابط التالي (https://soundcloud.com/user-586394215)، مضيفةً أنها ستوفر حسابات لها على مختلف المنصات الصوتية (البودكاست) خلال الفترة المقبلة.

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