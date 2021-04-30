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الجمعة، 30-04-2021 09:22 م

الضمان: خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة

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الوكيل الاخباري – قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن المؤسسة ماضية في توسيع مظلة شمولها لتشمل العاملين في المهن والحرف الحرة بترتيبات وأدوات استثنائية.
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وأوضح في تصريح صحفي الجمعة، أن المؤسسة ستنفذ خلال النصف الثاني من العام الحالي خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة وتستهدف المنشآت والعاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي.

ولفت إلى تصدر التأمين الصحي سلم أولويات المؤسسة، حيث انتهت المؤسسة من إعداد تصور واضح لشمول العاملين والمتقاعدين بالتأمين الصحي بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام والخاص.

وأشار إلى برامج المؤسسة التي أطلقت خلال الجائحة تميزت باتساع نطاق شمولها، وكونها كانت استثنائية ومبتكرة وتميزت عن الإجراءات المتخذة في مجموعة واسعة من دول العالم.

وبين أن للمؤسسة دور محوري في المحافظة على الاستقرار المعيشي والوظيفي لأكثر من مليون و100 ألف عامل وعاملة تأثروا بشكل أو بآخر بالظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.

 




 

 


 

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