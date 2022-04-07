الضمان: سقف محدد بـ 1000 دينار لسلف التمويل - تفاصيل

الوكيل الإخباري - إعادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي التأكيد على أن برنامج " تقسيط " للمتقاعدين يغطي سقف تمويلي لكل متقاعد يصل بحد اقصى إلى 1000 دينار وبما لا يزيد عن صافي راتبه التقاعدي.

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وأشارت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إلى أن هذا السقف يشمل كافة المشتريات التي يتم تمويلها من خلال جهات التسوق المتاحة بما في ذلك سلف التمويل من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.



وشددت على أن التسوق يكون من خلال صاحب العلاقة فقط مع وجود الهاتف المسجل على البطاقة أثناء التسوق كونه يصل رمز تحقق للمشتري عند كل عملية شراء.