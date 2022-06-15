الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

الوكيل الإخباري - قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن مشروع التأمين الصحي الخاص بالضمان الاجتماعي سيكون ممولاً بالكامل من الاشتراكات ولن يكون هناك مساهمة حكومية.
وأضاف الرحاحلة، أن التأمين الصحي الخاص بالضمان أصبح حاجة ملحة كون ثلث الأردنيين غير مشمولين بتأمين صحي.
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وتوقع الرحاحلة أن يصل عدد المشتركين بالتأمين الصحي إلى مليون مستفيد، مؤكداً أن الاقتطاع سيكون بواقع 5% بالمجمل، 3% من العامل و2% من المنشأة.
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