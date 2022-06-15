الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

الوكيل الإخباري - قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن مشروع التأمين الصحي الخاص بالضمان الاجتماعي سيكون ممولاً بالكامل من الاشتراكات ولن يكون هناك مساهمة حكومية.

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وأضاف الرحاحلة، أن التأمين الصحي الخاص بالضمان أصبح حاجة ملحة كون ثلث الأردنيين غير مشمولين بتأمين صحي.