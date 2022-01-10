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الإثنين، 10-01-2022 06:03 م

الضمان يطلق برنامج "استدامة المرن" ويحدد موعد تقديم الطلبات - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة، عن اطلاق برنامج “استدامة المرن” الذي يستهدف جميع المنشآت الاقتصادية باستثناء المستفيدة حاليا من برنامجي استدامة الأساسي واستدامة بلس.

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وبين الرحاحلة، خلال اجتماع عقد الاثنين، في غرفة تجارة الأردن أن الاستفادة من برنامج استدامة المرن ستكون ضمن شروط ومعايير محددة وعلى أساس شهري (الشهر السابق)؛ بمعنى أن على المؤسسة اثبات انها ما تزال متضررة من جائحة كورونا.


وأوضح الرحاحلة أن آليات الدعم ضمن هذا البرنامج ستكون بنفس برنامج استدامة الأساسي بمعنى أن صاحب المنشأة يتحمل 60% من اجر العامل والضمان تتحمل 40%، مبينا أن تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج ستبدأ اعتبارا من 20 الشهر الحالي.

 




 

 


 

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