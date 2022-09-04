الضمان يعلن آلية احتساب متوسط الأجر الجديدة

الوكيل الإخباري-

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أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي آلية احتساب متوسط الأجر المعتمد لاحتساب الراتب التقاعدي وفق مشروع القانون المعدل لمن تقل إشتراكاته عن 120 اشتراكا بحلول 1/1/2023.وفي التوضيح، بينت المؤسسة أن متوسط الأجر الذي سيتم على أساسه احتساب الراتب التقاعدي سيكون مبنياً على كافة أجور المؤمن عليه المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تعديل الأجور السنوية بواقع معدلات التضخم المسجلة في السنوات اللاحقة لتحقق الأجر. فالاجور السابقة التي تدخل في احتساب المتوسط سيتم تعديلها على نحو يعكس قوتها الشرائية عند التقاعد وذلك استنادا لمعدلات التضخم في كل سنة من السنوات اللاحقة لشمولها.ولغايات توضيح آلية الاحتساب طرحت المؤسسة مثالاً افترضت فيه أن الأجر السنوي للمشترك في العام (٢٠٢٣) هو ( 500 ) دينار ومتوسط معدل التضخم السنوي في السنوات اللاحقة( 3 %) ، فإذا قرر المشترك التقاعد بعد (15) سنة، ففي هذه الحالة لن يتم اعتماد الأجر الذي كان يتقاضاه في العام (٢٠٢٣) كما هو في المتوسط، ولكن سيتم زيادته بواقع معدل التضخم في السنوات اللاحقة، أي سيصبح ( 756 ) دينار بدلا من ( 500 ) دينار.