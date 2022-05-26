الضمان يوضح حول آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل إذا كان سالباً بعد التقاعد وقيمة الفائدة التي تُضاف بعد بلوغ سن الشيخوخة.
وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" إن تقسيط المبالغ عند بلوغ سن الشيخوخة وهو سن 60 للرجل.
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وأضافت أن الفائدة على التقسيط تبلغ 5%، موضحة أنه يتم التعامل مع فترة التقسيط حسب المبالغ المترتبة، والتي إما أن تكون سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات
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