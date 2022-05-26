الضمان يوضح حول آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل إذا كان سالباً بعد التقاعد وقيمة الفائدة التي تُضاف بعد بلوغ سن الشيخوخة.

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وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" إن تقسيط المبالغ عند بلوغ سن الشيخوخة وهو سن 60 للرجل.