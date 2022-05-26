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الضمان يوضح حول آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل

الخميس، 26-05-2022 09:53 ص

الضمان يوضح حول آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل

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الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل إذا كان سالباً بعد التقاعد وقيمة الفائدة التي تُضاف بعد بلوغ سن الشيخوخة.

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وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" إن تقسيط المبالغ عند بلوغ سن الشيخوخة وهو سن 60 للرجل.


وأضافت أن الفائدة على التقسيط تبلغ 5%، موضحة أنه يتم التعامل مع فترة التقسيط حسب المبالغ المترتبة، والتي إما أن تكون سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات

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