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الأحد، 26-06-2022 01:12 م

الطاقة: العامين القادمين حاسمين في استخراج النحاس والكميات تتجاوز الـ 19 مليون طن في ضانا

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام الزيود، إن الجهود الآن تنصب ليرى مشروع التنقيب وتعدين النحاس في منطقة ضانا ووادي عربة النور خلال العامين القادمين.

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وأضاف الزيود لـ " الوكيل الإخباري" أن النتائج المُؤكدة بينت وجود ما يقدر بـ 19.8 مليون طن من النحاس في محمية ضانا، منها مليون طن من النحاس النقي.

 

وأشار الزيود وفقاً لنتائج الدراسات وجود قرابة 25 مليون طن من النحاس في خربة النحاس، وحوالي 8 مليون طن في خربة أبو خشيبة، في المنطقتين الواقعتين في وادي عربة.


وبين أن تقدير الكميات دقيق وجاء وفقاً لدراسات علمية جيولوجية، موضحاً أن الأعمال التي تجري الآن هي تنقيب واستخراج عينات من خلال (قطع صخرية و حفر آبار أفقية ضيقة).


واعتبر الزيود أن العامين القادمين سيكونان حاسمين في قطاع التنقيب والتعدين، وبيان مدى الأثر المالي للنحاس على الاقتصاد الوطني بعد أن يتم الاستخراج بكميات تجارية، والتي يصل فيها سعر النحاس اليوم في سوق المعادن العالمي إلى 9 آلاف دولار لكل طن. 


وشدد على أن المناطق التي يتم فيها أعمال التنقيب خالية من المعالم البيئية والغطاء النباتي، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تأثير على معالم المحمية الطبيعية.


وكان أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة بوقتٍ سابق أنه لن يتم اقتطاع أي جزء من أراضي المحمية حتى ظهور النتائج .

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