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الطاقة تطرح عطاء لتركيب أنظمة طاقة شمسية لمنازل في معان العقبة والطفيلة

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الخميس، 03-08-2023 10:35 ص

الطاقة تطرح عطاء لتركيب أنظمة طاقة شمسية لمنازل في معان العقبة والطفيلة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن استكمال أعمال توريد وتركيب وتشغيل أنظمة طاقة شمسية لمنازل 301 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية في محافظات معان والطفيلة و العقبة.

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ووفقا للإعلان الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" فان على الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة الوزارة، مصطحبين معهم شهادات التصنيف سارية المفعول صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة الفئة الأولى، وذلك لإسترام نسخة من وثائق الشراء في موعد أقصاه 10/8/2023، على أن يتم مراعاة أن آخر موعد لتقديم العروض 31/8/2023 .


وبين أنه يرفق بعرض الأسعار المقدم تامين دخول للعطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة 9 الاف دينار باسم وزير الطاقة بالاضافة لوظيفته، وتبقى سارية المفعول لمدة 120 يوما من التاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض.


وأشار إلى أن ثمن نسخة العطاء 200 دينار غير مستردة. 




 




 

 


 

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