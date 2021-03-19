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الجمعة، 19-03-2021 12:15 م

الطاقة تعلن عن محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت، للحد من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعددها 129 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

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وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال (1), محطة الهاشمية الزرقاء, محطة قنازع-زيزيا, محطة الحصن إربد, محطة الكرك المركزية, محطة السلط الجسر/ الدباس, محطة القويرة العقبة, الكرامة - المطار عمان العاصمة, قوس النصر جرش, المفرق البلد, محطة الشوبكي- طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة جولف عنجرة عجلون, محطة العقبة 2 الجمرك, محطة خلدا 1 , محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات, محطة يحيى بدر الحديد - جمرك عمان, محطة كاربلازا عمان, محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق.


كما وتشمل القائمة المحطات التابعة لتوتال : محطة اليادودة 1 , محطة صويلح , الغباشة - محطة السعد طريق المطار, محطة مجمع الباصات اربد - دوار الثقافة, محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق, محطة ماهر حسونه الرصيفة, محطة امواج العقبة, محطة القويرة, معان الجديده معان المدينة, محطة راس النقب, محطة الحمر الحمر - الفحيص, محطة الغور الصافي , محطة القطرانة2 , محطة نايفه شارع بغداد الدولي.


كما تشمل القائمة المحطات التابعة لشركة المناصير: محطة البوتاس الكرك, محطة الجيزة عمان , محطة الشيدية معان, محطة الطريق الخلفي العقبة, محطة المطار عمان, محطة الطنيب عمان, محطة ش. الشريف حسين العقبة, محطة وادي رم العقبة - الراشدية, محطة اربد، محطة خو الزرقاء, محطة المركز الثقافي عمان,محطة مطار العقبة العقبة.


ومحطات المحروقات الاهلية تشمل: توتال/ السخنة الزرقاء, محطة العطاء للمحروقات عجلون, محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور , شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب, محطة عمر الحراحشة المفرق، محطة هضاب الجزيرة معان , محطة ابو سيف للمحروقات - ابوعلندا , محطة صخر للمحروقات عمان- الجيزة, محطة ابراهيم المناصير عمان - ناعور, محطة طارق بترو عمان - سحاب / شارع الازرق, محطة عصام المحيسن الطفيلة - العيص, محطة الانصار للمحروقات معان- الشيديه, محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة, محطة العلي عمان- شارع الاردن , محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء , محطة الوليد للمحروقات - اليادودة / خريبة السوق, محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية , محطة الماجد للمحروقات عمان - المقابلين, محطة الراشد للمحروقات عمان - سحاب , محطة ذيبان للمحروقات، محطة جمال حمودة معان - الحسينية , محطة الفا للمحروقات عمان - الجيزة, محطة الجندي للمحروقات الزرقاء, شركة محمد الجراروة اربد- , محطة بشرى للمحروقات الرمثا - بشرى, محطة البلال للمحروقات مادبا, محطة كار بلازا للمحروقات عمان , محطة بيت راس للمحروقات اربد ، محطة حطين للمحروقات عمان/ مخيم حطين,شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان , محطة برقش للمحروقات عجلون , شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد , شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء - الظليل, محطة رغدان للمحروقات عمان ,محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان, محطة الغزاوي للمحروقات اربد - الاغوار الشمالية, محطة الغدير للمحروقات المفرق , محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة, محطة المغطس المركزية البلقاء , محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق ,محطة الوديان للمحروقات اربد , محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة ,محطة زي للمحروقات السلط , محطة السلمان طبربور , شركة ورثة نوفل عطا الازرق، محطة توتال الدجاني اربد , محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق, شركة العون لادارة المحطات عمان ، محطة الحسا للمحروقات، محطة طبريا مثلث بليلا - جرش, محطة البدور الشوبك, محطة الهباهبة الشوبك, محطة وادي اليابس الشونة, محطة دير علا الاغوار, محطة صبح/ الهاشمي الشمالي , محطة سعد أبو عليم المفرق, محطة ديرعلا المركزية الاغوار الشمالية,وقاس للمحروقات الاغوار, محطة قاقيش دوار خلدا, محطة مهند عويس طريق جرش - عجلون, محطة جراسيا للمحروقات , محطة القيروان جرش , محطة السرو للمحروقات اربد , محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا - اربد, محطة حابس الشرعة الزعتري, محطة محروقات لواء المزار الشمال,محطة توتال - شارع الأمير حسين- المفرق, محطة الخال للمحروقات وسط اربد, محطة عبد الله عبد الدايم معان, محطة محمد عبد الدايم الحسينية, محطة عكروش صافوط, محطة شمال عجلون , محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز امن سحاب, محطة طيبة للمحروقات الكرك , محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري , محطة شركة العون عمان - الحزام, محطة أبو عدنان عماد المفرق , محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف, المحطة المركزية للمحروقات ديرعلا, شركة التنوير للمحروقات طريق الحزام, محطة المشاهير الطريق التنموي, محطة عجلون وسط عجلون , محطة طلبت عمان / وادي عبدون.


--(بترا)

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