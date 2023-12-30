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السبت، 30-12-2023 06:53 م

وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة بالأزرق

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، تقدم سير العمل في أعمال الحفر في حقل حمزة النفطي شرقي منطقة الأزرق.

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واطلع الوزير الخرابشة، خلال الزيارة على أعمال حفر آبار البترول المنفذة في الحقل، والتقى الكوادر العاملة في الموقع، مشيدا بجهودهم التي يبذلونها في تسريع عمليات الحفر وتعظيم الإنجاز المتحقق في المشروع، الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، في المبادرة المتمثلة بتطوير البنية التحتية النفطية قي الاردن.

 

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