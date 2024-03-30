الطعاني: المملكة تشهد كسوف كلي للشمس غير مرئي في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - يصادف يوم الاثنين الموافق ٨ نيسان، الساعة 6:40 مساءً بتوقيت الأردن كسوف كلي للشمس يتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث ستكون ذروة الكسوف في تمام الساعة 9:18 مساءً، ولن يكون مرئيًا من المنطقة العربية وفق المتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء ورئيس قسم الفيزياء -جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني .



وتوقع الطعاني أن يكون الكسوف الكلي مرئيًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسيستمر الكسوف الكلي لحوالي 4 دقائق، قائلاً "مع توقعات بأن يكون الجو مظلمًا مشابهًا للفجر أو بعد المغيب وسينتهي الكسوف في تمام الساعة 11:52 مساءً.

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وأشار إلى أن ظل القمر سيُشاهد وهو يظلم جزءًا من الأرض وتتحرك هذه الظلال بسرعة تصل إلى 2000 كم في الساعة.



ونوه أن كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، حيث يُعتبر مركز الكسوف هو ميلاد هلال الشهر القمري الجديد (شهر شوال)، مما يُؤكد الحسابات الفلكية.

وختم "يجب الإشارة إلى أن كسوف الشمس وخسوف القمر هما ظاهرتان فلكيتان طبيعيتان لا علاقة لهما بما يُشاع عن نهاية العالم."







