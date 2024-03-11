الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

غارات إسرائيلية عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة

أربعيني يقتل زوجته طعناً في عمّان

الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة

للحد من العطش.. ما هي الوجبة الأمثل لأول سحور رمضاني ؟

الخصاونة يرد على مداخلات النواب بشأن اتفاقية المطار

دينار و 10 قروش سعر كيلو القطايف الكبير ودينار و 40 قرش للعصافيري

إدارة الخدمات في وزارة الصحة: تأخر صرف رواتب شباط لموظفي مستشفى حمزة كان خارجا عن إرادتنا

إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي

جرحى بتحطم مروحية إسرائيلية بقاعدة في بئر السبع

الأمن: القبض على المطلوب الأخطر في الكرك بعد مقاومة شديدة

الإثنين، 11-03-2024 01:13 م

الطعاني: صورة هلال رمضان التي نشرها الفلك الدولي تؤكد تعذر رؤية الهلال يوم امس

f51bb357-ca45-4694-80eb-66b9b74f0674


الوكيل الاخباري- قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو الجمعية الفلكية الأردنية، ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي عبد الكريم الطعاني ان الصورة التي نشرها مركز الفلك الدولي، لهلال شهر رمضان والتي تم التقاطها في ابو ظبي عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت الامارات تبين ان عمر الهلال اكثر من 24 ساعه، مما يظهر ضآلة سمك الهلال وبالتالي صعوبة رصده بالتلسكوبات، بالرغم من استخدام تقنية اكثر دقه من التلسكوب وهي التصوير الفلكي بكاميرا CCD  .

اضافة اعلان


 وهذا يؤكد وفقاً للطعاني ، سلامه النهج العلمي لدائرة الافتاء في تعذر رؤية الهلال يوم امس بناءً على المعايير الفلكية الدقيقة. بالاضافة الى العاصفة الرملية التي كانت موجوده في المنطقة وغطت مناطق الرصد في البلدان المجاورة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1738538309-1-1170x600

للحد من العطش.. ما هي الوجبة الأمثل لأول سحور رمضاني ؟

1710157512697

انطلاق معسكر تكنولوجيا المستقبل للروبوت في العقبة

5202227122358519640995

الخصاونة يرد على مداخلات النواب بشأن اتفاقية المطار

WhatsApp Image 2024-03-11 at 2.48.17 PM (1)

دينار و 10 قروش سعر كيلو القطايف الكبير ودينار و 40 قرش للعصافيري

WhatsApp Image 2024-03-11 at 2.53.33 PM

إدارة الخدمات في وزارة الصحة: تأخر صرف رواتب شباط لموظفي مستشفى حمزة كان خارجا عن إرادتنا

ac276a7f-0420-4dd4-89a9-b8c68393b3a1

إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي

أخبار متعلقة
0000

2024 سنة كبيسة وشباط الحالي 29 يوماً