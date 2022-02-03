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الخميس، 03-02-2022 10:00 م

إربد : مبادرة إربد تقرأ تنظم يومًا ترفيهيًا ثقافيًا لأطفال التوحد ومتلازمة داون

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 الوكيل الاخباري - نظم فريق مبادرة "إربد تقرأ" وجمعية شباب البلد الثقافية في محافظة إربد وبالتعاون مع مركز ثواب للتربية الخاصة اليوم الخميس في مقر مركز ثواب، يومًا ترفيهيًا ثقافيًا لأطفال التوحد ومتلازمة داون.

وقال رئيس مبادرة إربد تقرأ محمود العلاونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن هذه الفعالية راعت شروط التباعد الجسدي وتعليمات وزارة الصحة، مشيراً الى محدودية عدد الاطفال المشاركين من هذه الفئة، والقائمين على اليوم الترفيهي الذي رسم البسمة على وجوه الأطفال المشاركين . 

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