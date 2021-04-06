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الثلاثاء، 06-04-2021 09:57 ص

في منزل صديقتها

العثور على الطفلة المفقودة في عمان

نم
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أنّه تم العثور على الطفلة التي فقدت في العاصمة عمان مساء أمس الإثنين .

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وأشار المصدر ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري"، أنه عثر على الطفلة التي تبلغ من العمر 13 عاما في منزل إحدى صديقاتها، في ذات منطقة عائلتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بحثت عن طفلة من مواليد العام 2008، بعد فقدانها من قبل ذويها، إثر بلاغ تقدم به شخص لدى مركز أمن الجويدة في عمان بفقدان ابنته التي خرجت من المنزل صباح أمس الاثنين.

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