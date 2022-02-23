العربية لحماية الطبيعة تزرع 200 شجرة بالخليل

الوكيل الاخباري - زرعت المنظمة العربية لحماية الطبيعة 200 شجرة في بلدة سعير، شمال شرق الخليل في فلسطين.



ووفق بيان اليوم الاربعاء، تنوعت الأشجار التي تمت زراعتها بين العنب واللوزيات والزيتون، في أرض مكونة من 4 دونمات، إلى الغرب من بلدة سعير، بالقرب من حلحول بمحاذاة الطريق الالتفافي الاستيطاني 60 والذي يصل مستوطنات الاحتلال في النقب المحتل، بمدينة العفولة، ويمر بالعديد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

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