الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الوكيل الاخباري - شارك الأردن في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي انطلقت فعاليات نسخته الرابعة، اليوم الأحد، في رحاب جامعة الدول العربية، تحت شعار "معاً لتعافٍ مستدام".



وترأس السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدل العربية أمجد عودة العضايلة الوفد الأردني المشارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية، إلى جانب وفود وزارية من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، من أبرزها الأمم المتحدة، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

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