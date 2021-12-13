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الإثنين، 13-12-2021 01:27 م

العسعس: الإنفاق الفعلي لا ينشر في الموازنة

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الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إنّ الموازنة تشمل توقعات الانفاق للمشاريع والسقوف المرصودة للعام المقبل مع توقعات لعاميين مقبلين.

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وأضاف العسعس، خلال جلسة النواب الإثنين، أنّ الانفاق الفعلي ينشر في الحسابات الختامية بعد التدقيق عما تم انفاقه وليس في الموازنة.


وفي سياق متصل، قال مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن قانون الموازنة يصنف المشاريع ضمن مجموعة البرامج.


وأشار الشريقي إلى أنّه سيتم خلال السنوات المقبلة إدراج بند الانفاق الفعلي لمشاريع المحافظات في الموازنة العامة.


من جهته، أكد عضو مجلس النواب زيد العتوم على ضرورة إعادة هيبة النواب؛ وذلك بالتعاون مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.


وأضاف العتوم، في جلسة الإثنين، أنه طلب توضيح بشأن جداول موازنة المحافظات التقديرية والفعلية، مشيرا إلى أنه ما تم صرفه من مبالغ لمشاريع المحافظات لم يتم إدراجه بالموازنة.


 




 

 


 

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