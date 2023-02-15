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الأربعاء، 15-02-2023 05:52 م

العسعس : الحكومة ستبدأ بتنفيذ توصيات النواب بعد إقرار قانون الموازنة

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الوكيل الاخباري - قدم وزير المالية محمد العسعس رد الحكومة على مداخلات النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال العسعس إن الحكومة ستبدأ بتنفيذ توصيات النواب بعد إقرار قانون الموازنة وفي مقدمتها زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب.

وأضاف أن الحكومة تدرك عدالة التحول بالعبء الضريبي من المبيعات إلى الدخل.

واستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023، قبل الشروع بالتصويت عليه.

وتحدث خلال الجلسات النيابية الأربعة على مدار يومين 74 نائبا، و6 كتل نيابية حتى نهاية جلسة الأربعاء الصباحية.

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