مدير المؤسسة التعاونية يلتقي وفدا هنديا

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، ومدير الاستراتيجية والمشاريع المشتركة في تعاونية الأسمدة للمزارعين الهنود مانيش جوبتا، اليوم الخميس، جملة من القضايا ذات العلاقة بالعمل التعاوني، والجمعيات التعاونية الزراعية.

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واستعرض الجانبان، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية الهندية للأسمدة أتول كومار جارج، تجربة الأردن والهند في القطاع التعاوني، ودور الحركة التعاونية في تنمية المجتمعات المحلية، وكذلك تجربة بعض الجامعات الهندية تدريس الفكر التعاوني، وإمكانية الاستفادة من هذه التجربة في تعزيز العمل التعاوني من خلال المجالات التعليمية.



وأشار الشلبي الى دور المؤسسة التعاونية في الإشراف على القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية، ونشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع المحلي، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل لأعضاء التعاونيات.



وقال، إن المؤسسة تولي الجمعيات التعاونية الزراعية اهتماماً كبيراً، لمساهمتها المباشرة في الأمن الغذائي المحلي؛ وتعمل على تعزيز وبناء شراكاتٍ مع الجهات الدولية والمنظمات المانحة لدعم هذه الجمعيات.