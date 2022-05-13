الجمعة 13-05-2022
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الجمعة، 13-05-2022 11:34 ص

اجراء انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري - تجري اليوم الجمعة انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين للدورة ( 2022- 2025 ).اضافة اعلان


وتفتح صناديق الاقتراع بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة والذي سيتم خلاله اختيار لجنة الإشراف على الانتخابات.

ويبلغ عدد المترشحين لمنصب النقيب 4 مترشحين، بعد انسحاب أحد المترشحين والمتنافسون هم: محمد احمد ابو قديرة، خالد فياض الشوابكة، وبهجت العدوان، وامجد القرعان.

ووصفت الانتخابات بالساخنة خاصة وأن ثلاثة من المترشحين سبق لهم وفازوا بالمنصب.

فيما يترشح لعضوية المجلس الثاني والعشرين 24 متوشحا، هم: سائد محمد اسماعيل ابوسنينه ، وعبدالكريم سلمان علي السعودي، ومحمد مصطفى علي الفريحات، واحمد عطالله محمد الحوامدة، وصبيح محمد صالح الديسي، وتحسين احمد العفيشات العجارمة، وابراهيم سالم عواد الطوباسي ، وجمال محمد احمد علعالي، وهشام رضوان سلامة الكساسبة، ويوسف محمد قاسم عبدالرحمن شتيوي ، ورشيد عبدالكريم رشيد جرادات ، وعبدالله مصطفى محمد الروابده ، ومنى حسين احمد ذهبية ، ونزار شبيب صالح ابو جابر، ومعتصم أحمد خليفة لافي غباشنة، وعادل ايليا جبرائل الربضي، وزين مشهور جريس تادرس ، وقاسم محمد قاسم المساعيد، وصالح يوسف حسينات، ومحمود يوسف القريوتي، وعبدالوهاب خطاب مصطفى حماد ، وراما راتب علي الرعود، وسامي مرزوق محمود كريشان، وحسين راجح شفيق خطايبة.

ويبلغ عدد الهيئة العامة المسددة لالتزاماتها 1041 من اصل 5300

 




 

 


 

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