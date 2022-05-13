اجراء انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

تجري اليوم الجمعة انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين للدورة ( 2022- 2025 ).وتفتح صناديق الاقتراع بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة والذي سيتم خلاله اختيار لجنة الإشراف على الانتخابات.ويبلغ عدد المترشحين لمنصب النقيب 4 مترشحين، بعد انسحاب أحد المترشحين والمتنافسون هم: محمد احمد ابو قديرة، خالد فياض الشوابكة، وبهجت العدوان، وامجد القرعان.ووصفت الانتخابات بالساخنة خاصة وأن ثلاثة من المترشحين سبق لهم وفازوا بالمنصب.فيما يترشح لعضوية المجلس الثاني والعشرين 24 متوشحا، هم: سائد محمد اسماعيل ابوسنينه ، وعبدالكريم سلمان علي السعودي، ومحمد مصطفى علي الفريحات، واحمد عطالله محمد الحوامدة، وصبيح محمد صالح الديسي، وتحسين احمد العفيشات العجارمة، وابراهيم سالم عواد الطوباسي ، وجمال محمد احمد علعالي، وهشام رضوان سلامة الكساسبة، ويوسف محمد قاسم عبدالرحمن شتيوي ، ورشيد عبدالكريم رشيد جرادات ، وعبدالله مصطفى محمد الروابده ، ومنى حسين احمد ذهبية ، ونزار شبيب صالح ابو جابر، ومعتصم أحمد خليفة لافي غباشنة، وعادل ايليا جبرائل الربضي، وزين مشهور جريس تادرس ، وقاسم محمد قاسم المساعيد، وصالح يوسف حسينات، ومحمود يوسف القريوتي، وعبدالوهاب خطاب مصطفى حماد ، وراما راتب علي الرعود، وسامي مرزوق محمود كريشان، وحسين راجح شفيق خطايبة.ويبلغ عدد الهيئة العامة المسددة لالتزاماتها 1041 من اصل 5300