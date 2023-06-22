العقبة الخاصة تستكمل حملة توزيع الأكياس الورقية على المخابز

الوكيل الإخباري - استكملت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، حملة التوزيع الأولى للأكياس الورقية المدعومة، على المخابز الحجرّية في العقبة، بما يغطي استهلاكها لمدة ثلاثة شهور.

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وأكدت مدير مديرية البيئة في السلطة المهندسة تغريد المعايطه، أن الحملة مستمرة تحت شعار " نحو عقبة خالية من البلاستيك"، والتي نظمتها مديرية البيئة بالتعاون مع فريق مشروع البحر الأحمر الخالي من البلاستيك، بدعمٍ من " إيكوبيس" الشرق الأوسط في العقبة.



وأضافت المعايطة، أن الحملة تهدف إلى ايجاد الوعي البيئي وتعريف المجتمع المحلي وزوار مدينة العقبة بأضرار الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً البيئة البحرّية ، وترغيب المجتمع الواعيّ بالتقليل من إستخدام الأكياس البلاستيكية والتحول التدريجي نحو إستخدام الأكياس البديلة والصديقة للبيئة (الورقية منها والأقمشة).



وأوضحت، أن المديرية وبالتعاون مع شركائها، ستوزع 95 ألف كيس، خلال المرحلة الأولى على المخابز التسعة المستهدفة خلال الحملة، على أن يتم استكمال باقي المراحل لاحقا.