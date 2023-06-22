الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

السعودية.. وزير الحج يعلن قرارا هاما لضيوف الرحمن

القبض على تجار ومروجين للمخدرات خلال حملة أمنية

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

عطل فني يضرب واتساب

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الخميس، 22-06-2023 04:48 م

العقبة الخاصة تستكمل حملة توزيع الأكياس الورقية على المخابز

355878091_591852519744954_7906916265706896032_n


الوكيل الإخباري - استكملت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، حملة التوزيع الأولى للأكياس الورقية المدعومة، على المخابز الحجرّية في العقبة، بما يغطي استهلاكها لمدة ثلاثة شهور.

اضافة اعلان


وأكدت مدير مديرية البيئة في السلطة المهندسة تغريد المعايطه، أن الحملة مستمرة تحت شعار " نحو عقبة خالية من البلاستيك"، والتي نظمتها مديرية البيئة بالتعاون مع فريق مشروع البحر الأحمر الخالي من البلاستيك، بدعمٍ من " إيكوبيس" الشرق الأوسط في العقبة.


وأضافت المعايطة، أن الحملة تهدف إلى ايجاد الوعي البيئي وتعريف المجتمع المحلي وزوار مدينة العقبة بأضرار الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً البيئة البحرّية ، وترغيب المجتمع الواعيّ بالتقليل من إستخدام الأكياس البلاستيكية والتحول التدريجي نحو إستخدام الأكياس البديلة والصديقة للبيئة (الورقية منها والأقمشة).


وأوضحت، أن المديرية وبالتعاون مع شركائها، ستوزع 95 ألف كيس، خلال المرحلة الأولى على المخابز التسعة المستهدفة خلال الحملة، على أن يتم استكمال باقي المراحل لاحقا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-06-22 at 18.10.59

القبض على تجار ومروجين للمخدرات خلال حملة أمنية

تنزيل

الكرك: فاعليات تدعو إلى تعزيز المهارات المهنية للأسر محدودة الدخل

429550

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

download

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

6494415f6f002

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

61d44edc29bb2daf7f356c68995a5e25

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

أخبار متعلقة
1687428664163

شباب العقبة تنظم احتفالية كرنفال أصحاب الهمم

539959852420752897

الفايز يؤكد على تمكين سباقات الهجّن في الديسة

image - 2023-06-10T131245.133

الأردن ومصر يوقعان اتفاقا لاستخدام البنى التحتية للغاز الطبيعي

1686138749472

أول رحلة عارضة من سلوفاكيا تحط في العقبة

ALSH1

وفاة عامل وافد 19 عاماً بصعقة كهربائية في العقبة

489383

اختتام معرض تجارة القوارب في واحة أيلة