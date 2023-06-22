الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

الخميس، 22-06-2023 02:23 م

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

620231514243451105329


الوكيل الاخباري- ياسر شطناوي- وصلت نسبة حجوزات الفنادق في عمّان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي 44%، وفي العقبة 63%، وفي البترا 40%، وفي البحر الميت 46%.

اضافة اعلان

 

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات لـ "الوكيل الإخباري" إنه قد وصلت نسبة حجوزات فنادق فئة الخمس نجوم في ( العقبة والبترا، والبحر الميت، وعمان) خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي 53%.

 

وبين هلالات أن نسبة حجز فنادق العقبة فئة 5 نجوم وصلت الى 63% مقابل 44% في العاصمة عمّان، 64% في البحر الميت، و40% في البترا.


وأضاف أن نسب الإشغال في كل الفنادق من فئة 4 نجوم وصلت الى 45%، حيث وصلت في البحر الميت الى 47%، والعاصمة عمّان 50%، والبترا 30% أما العقبة 54%.

وبين هلالات أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال فيها 31%، حيث وصلت في العاصمة عمّان الى 42% والبترا 16% و العقبة 36%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

6494415f6f002

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

61d44edc29bb2daf7f356c68995a5e25

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

image - 2023-06-22T151351.534

وزير المياه: نعمل جاهدين لرفع الكفاءة وتحسين جودة التربة

image - 2023-06-22T144500.050

استثمار أموال الضمان تجتمع بإدارية جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي

348337697_571301141843791_2810412136031281674_n

مذكرة تفاهم بين الأمن والتربية في مجال السلم المجتمعي

أخبار متعلقة
52023414359924244726

66 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 56% بالبحر الميت

إيقاف-تشغيل-آخر-محطات-الطاقة-النووية-في-ألمانيا

الطاقة الذرية تدرس إنشاء محطة نووية في الأردن

مواقع-لحجز-الفنادق-ومقارنة-أسعار-الحجوزات-الفندقية

%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم في نهاية الأسبوع الحالي

99999

80 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت والبترا بمناسبة عيد الاستقلال

8 (3)

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

5202322154158595010343

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط