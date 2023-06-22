63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الوكيل الاخباري- ياسر شطناوي- وصلت نسبة حجوزات الفنادق في عمّان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي 44%، وفي العقبة 63%، وفي البترا 40%، وفي البحر الميت 46%.

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وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات لـ "الوكيل الإخباري" إنه قد وصلت نسبة حجوزات فنادق فئة الخمس نجوم في ( العقبة والبترا، والبحر الميت، وعمان) خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي 53%.

وبين هلالات أن نسبة حجز فنادق العقبة فئة 5 نجوم وصلت الى 63% مقابل 44% في العاصمة عمّان، 64% في البحر الميت، و40% في البترا.



وأضاف أن نسب الإشغال في كل الفنادق من فئة 4 نجوم وصلت الى 45%، حيث وصلت في البحر الميت الى 47%، والعاصمة عمّان 50%، والبترا 30% أما العقبة 54%.



وبين هلالات أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال فيها 31%، حيث وصلت في العاصمة عمّان الى 42% والبترا 16% و العقبة 36%.

