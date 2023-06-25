الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

"الوطني للبحوث الزراعية" يدرب مهندسين أرتيريين حول تقنيات زراعة الأنسجة

توزيع مساعدات نقدية على أسر محتاجة بمناسبة عيد الاضحى

قتيل واصابات بعد خروج أفعوانية عن مسارها في السويد

القوات العراقية تعلن مقتل 5 إرهابيين في كركوك

معسكر تعريفي بقانوني الأحزاب والانتخاب في إربد

وزير الزراعة : الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا

القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقعان اتفاقية لتطهير منطقة امتياز الشركة الجنوبية من الألغام

ورشتان في مركز شباب قفقفا عن العنف والتسويق الإلكتروني

وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الأحد، 25-06-2023 06:28 م

سلطة العقبة تطلق حملة "ايدك معنا نحمي بحرنا"

3202324112321238416688



 الوكيل الاخباري - أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، اليوم الأحد، حملة نظافة لجوف البحر تحت شعار "إيدك معنا نحمي بحرنا".

وركزت الحملة على مناطق الشاطئ الأوسط بالتعاون مع محمية العقبة البحرية، والقوة البحرية الملكية، والدفاع المدني، وجمعية العقبة الغوص، وعدد من مراكز الغوص ومتطوعين.

وقال مفوض المدينة وشؤون الإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات، خلال رعايته انطلاق الحملة، إن الحملة تهدف إلى تنظيف الشاطئ الأوسط من الملوثات البيئية ومخلفات الزوار، لإظهاره بالوجه الحضاري والسياحي الحقيقي لعروس البحر الأحمر مدينة العقبة، وتوفير بيئة نظيفة للسياح المحليين والأجانب،سيما هواة الغوص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

t

"الوطني للبحوث الزراعية" يدرب مهندسين أرتيريين حول تقنيات زراعة الأنسجة

620232114523321339740

توزيع مساعدات نقدية على أسر محتاجة بمناسبة عيد الاضحى

r

معسكر تعريفي بقانوني الأحزاب والانتخاب في إربد

rrr

وزير الزراعة : الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا

جرش

ورشتان في مركز شباب قفقفا عن العنف والتسويق الإلكتروني

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

صدور إرادات ملكية بثلاثة أنظمة معدلة تعنى بالعقبة

62023611925198293131

مذكرة تفاهم بين جهد وفينكا الأردن للتمويل الأصغر

image - 2023-06-10T131245.133

الأردن ومصر يوقعان اتفاقا لاستخدام البنى التحتية للغاز الطبيعي

46666666666666666666666666666666-2

%75 من السياحة الداخلية بالعقبة عائلية

مواقع-لحجز-الفنادق-ومقارنة-أسعار-الحجوزات-الفندقية

%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم في نهاية الأسبوع الحالي

1686138749472

أول رحلة عارضة من سلوفاكيا تحط في العقبة