العقبة الخاصة تطلق البرنامج التدريبي "سياسي المستقبل"

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برنامجاً تدريبياً بعنوان "سياسي المستقبل"، بمشاركة 25 شابا وشابة ولمدة أسبوع بواقع 30 ساعة تدريبية في قاعة المكتبة العامة في العقبة.



وأكد مفوض الشباب وريادة الاعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي خلال اختتام فعاليات البرنامج التدريبي بحضور أعضاء مجلس المحافظة علي أبو العز ونداء الشويخ، ان البرنامج يأتي ضمن خطة مفوضية الشباب وريادة الاعمال في بناء وتمكين قدرات الشباب من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المختلفة.

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