السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

أمطار غزيرة وسيول في شوارع هذه الدولة العربية- فيديو

العيسوي يرعى احتفالية "شكرا سيدنا" بمخيم حطين بلواء الرصيفة

ليلة حب ووفاء للراحل النمري في مهرجان جرش

مدعوون لإشغال وظيفة معلم في وزارة التربية - أسماء

العقبة الخاصة تطلق البرنامج التدريبي "سياسي المستقبل"

تعميم حكومي الى كافة محافظات المملكة اليوم السبت

والدة المحافظ فراس ابو الغنم في ذمة الله

الأمير فيصل يرعى حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

نقيب المقاولين: العلاقة مع وزارة الاشغال في أسوأ أوضاعها وما تقوم به مستهجن

السبت، 05-08-2023 05:35 م

العقبة الخاصة تطلق البرنامج التدريبي "سياسي المستقبل"

720233011918503206032


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برنامجاً تدريبياً بعنوان "سياسي المستقبل"، بمشاركة 25 شابا وشابة ولمدة أسبوع بواقع 30 ساعة تدريبية في قاعة المكتبة العامة في العقبة.

وأكد مفوض الشباب وريادة الاعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي خلال اختتام فعاليات البرنامج التدريبي بحضور أعضاء مجلس المحافظة علي أبو العز ونداء الشويخ، ان البرنامج يأتي ضمن خطة مفوضية الشباب وريادة الاعمال في بناء وتمكين قدرات الشباب من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ف

العيسوي يرعى احتفالية "شكرا سيدنا" بمخيم حطين بلواء الرصيفة

مبنى رئاسة الوزراء

تعميم حكومي الى كافة محافظات المملكة اليوم السبت

720232013342589553900

والدة المحافظ فراس ابو الغنم في ذمة الله

6

الأمير فيصل يرعى حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة

1

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

64ce474d2d83b

نقيب المقاولين: العلاقة مع وزارة الاشغال في أسوأ أوضاعها وما تقوم به مستهجن

أخبار متعلقة
1690744580663

"آل البيت" تنظم مهرجان التراث الشعبي الأردني الفلسطيني

1-116

ورشة عن إدارة الذات والتأقلم النفسي في الرصيفة

مبنى رئاسة الوزراء

العبداللات: إطلاق مشاورات مع المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان