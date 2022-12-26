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الإثنين، 26-12-2022 07:57 م

العقبة: جميع الطرق سالكة ولا حوادث تذكر

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أن جميع الطرق في المحافظة سالكة أمام حركة السير ولا حوادث تذكر، فيما شهدت بعض المناطق تساقطا غزيرا للأمطار تسببت في إغلاقات جزئية للطرق الفرعية خاصة في لواءي القويرة ووادي عربة.

وأضاف في تصريح صحفي، مساء الاثنين، أنه جرى التعامل مع تلك الإغلاقات ومعالجتها من قبل الفرق التي شكلتها مديرية أشغال العقبة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة الخاصة بطوارئ الشتاء تعمل على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديرية الأشغال العامة والأجهزة الأمنية المختلفة.

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