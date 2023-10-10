الثلاثاء 10-10-2023
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العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

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الثلاثاء، 10-10-2023 03:41 م

العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

تطوير العقبة


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب العقبة حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ضمن الشراكة بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام.

وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته إطلاق الحملة من مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات، أهمية العمل بروح الفريق بين المؤسسات الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها بمختلف الوسائل لأن آثارها لا تقتصر على ممارسها بل تتعداها لتهدد حياة الآخرين وتلحق الأذى والضرر بالمجتمع.

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