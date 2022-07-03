العلوم والتكنولوجيا توقع مذكرتي تفاهم مع جامعتين أميركيتين

الوكيل الإخباري - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا مذكرتي تفاهم مع جامعتي أركانساس الطبية الأميركية، وأركانساس التعليمية الأميركية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إن المذكرتين تضمنتا تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وعقد الورشات المتخصصة في التطوير الأكاديمي وبناء القدرات، والإنتاج البحثي المشترك، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتميزة لدى هذه الجامعات.



وأشار إلى أن الاجتماعات مع إدارتي الجامعتين، أثمرت عن على فرص دراسات عليا معفية من الرسوم الجامعية، وبرامج قصيرة الأمد للتدرب على آخر المستجدات في مجال مختبرات المحاكاة في كليتي الطب البشري والتمريض، وفرص للالتحاق ببرامج زمالات في تخصصات طبية محددة وبرامج زمالات ما بعد الدكتوراه.



وعرض السالم نتائج طلبة كلية الطب في امتحانات الرخصة الطبية الأميركية في آخر عشر سنوات.