783 طالب أردني في أوكرانيا ثلثهم بكليات الطب

الوكيل الإخباري - حدد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الصعوبات التي تواجه الكثير من الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الاوكرانية في معادلة ساعاتهم الدراسية بسبب التباين في الخطط الدراسية وعدم الوضوح فيما يتعلق بمعادلة الساعات.

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وقدر الدكتور سلامة، خلال مشاركته في الدورة الخامسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بتونس، عدد الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الاوكرانية بنحو 19 ألف طالب، منهم 783 طالباً اردنياً و ثلثهم يدرسون في كليات الطب.



وقال، إن الكثير من الطلبة العرب لم يتمكنوا من مغادرة أوكرانيا قبل بدء الحرب بسبب عدم موافقة الجامعات الاوكرانية على اعتماد الدراسة عن بعد ما قد يؤدي إلى حرمانهم من التخرج .



وتوقع سلامة أن يعزف الطلبة العرب عن التسجيل بالجامعات الاوكرانية والروسية في المستقبل لأسباب امنية .