العمل تدعو إلى عدم تشغيل العمال تحت الشمس

الوكيل الاخباري - دعت وزارة العمل، اليوم السبت ، أصحاب العمل عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة، وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة وارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

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وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه لصاحب العمل الطلب من العامل تعويض تلك الساعات في الفترات الصباحية أو المسائية وذلك إلى حين انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها المملكة، تجنبا لتعرض العاملين لخطر الإجهاد الحراري.



وشددت على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة بهذا الخصوص لحماية العاملين في مثل هذه الظروف وتوفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة لهم، وعدم تعريضهم لأي مخاطر أثناء العمل.