الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في ندوة عالمية حول الابتكار العلمي والتكنولوجي

الأعيان يصادق على معدل قانون الشركات

طلبة توجيهي علمي: امتحان الأحياء اليوم مستواه من سهل الى متوسط

السيسي يوجه كلمة في ذكرى تحوّل مصر إلى جمهورية رئاسية

إنقاذ 96 شخصاً في الأردن خلال 24 ساعة

ترجيح بدء عملية تقديم طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منتصف آب

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك غداً الاثنين ولا تأجيل على أقساط السلف

انخفاض الحمل الكهربائي المُسجل أمس لـ 3470 ميغاواط

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

التربية تنشر أسئلة امتحان الأحياء والعربي التخصص"ورقة ثانية"

الأحد، 23-07-2023 09:35 ص

لدغة عقرب تُدخل طفل 4 سنوات للعناية الحثيثة في الطفيلة

26165392_1672074746189865_2069791247033526948_n


الوكيل الإخباري - ادخل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات للعناية المركزة في مستشفى الطفيلة العسكري، بعد أن تعرض للدغة عقرب من نوع ( ليوروس ) الذي يعتبر من اخطر الأنواع الموجودة في الأردن. اضافة اعلان


وقال خبير العقارب عمر بني ياسين لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم توفير جرعة من المصل للطفل، إلا أن حالته الصحية ما زالت سيئة، متوقعاً أن يحتاج لجرعات أخرى. 

وأضاف بني ياسين، أن عقرب لوريس من أخطر الأنواع الموجودة في الأردن والأشد فتكاً، منوهاً إلى أن اللدغة منه قد تُدخل الشخص البالغ بحالة صحية سيئة. 

وحذر من انتشار العقارب والأفاعي خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أرجاء المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
توجيهي 8

طلبة توجيهي علمي: امتحان الأحياء اليوم مستواه من سهل الى متوسط

361915629_585490230424882_8975214514049499128_n

إنقاذ 96 شخصاً في الأردن خلال 24 ساعة

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

ترجيح بدء عملية تقديم طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منتصف آب

362933908_665318275640813_6642941555517001126_n

بلدية اربد تعتزم انشاء حديقة جديدة في المنارة

72023201132467887098

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك غداً الاثنين ولا تأجيل على أقساط السلف

720231992047775825215

انخفاض الحمل الكهربائي المُسجل أمس لـ 3470 ميغاواط

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-10 at 12.54.02 PM

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية

0L5A1502 - Copy

إطلاق منصة حكومية جديدة - تفاصيل

5585

تقرير: 3.9 مليون فقير في الأردن

1688804046378

بحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا

6415d5bc1202e

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,45 مليار دولار مساعدات للأردن في العام المقبل

376117_36_1687682419

حماية المستهلك: من حق المواطن الحصول على أضاحي بأسعار عادلة