لدغة عقرب تُدخل طفل 4 سنوات للعناية الحثيثة في الطفيلة

الوكيل الإخباري -

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ادخل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات للعناية المركزة في مستشفى الطفيلة العسكري، بعد أن تعرض للدغة عقرب من نوع ( ليوروس ) الذي يعتبر من اخطر الأنواع الموجودة في الأردن.وقال خبير العقارب عمر بني ياسين لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم توفير جرعة من المصل للطفل، إلا أن حالته الصحية ما زالت سيئة، متوقعاً أن يحتاج لجرعات أخرى.وأضاف بني ياسين، أن عقرب لوريس من أخطر الأنواع الموجودة في الأردن والأشد فتكاً، منوهاً إلى أن اللدغة منه قد تُدخل الشخص البالغ بحالة صحية سيئة.وحذر من انتشار العقارب والأفاعي خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أرجاء المملكة.