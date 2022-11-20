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الأحد، 20-11-2022 12:54 م

العمل: 11893 شخص حصلوا على وظائف عبر برنامج التشغيل الوطني- رابط

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الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة العمل ان 11893 شخصاً حصلوا على وظائف ووقعوا عقود عمل من خلال برنامج التشغيل الوطني.

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وقالت الوزارة في تصريح  لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاحد، أن عدد الشركات المسجلة على منصة برنامج التشغيل الوطني بلغ نحو 756 شركة.


وأشارت الوزارة أن عدد الشواغر المتاحة في برنامج التشغيل الوطني وصلت إلى نحو 40 الف وظيفة، في وقت تم اغلاق 5766 شاغراً حتى الان.


وبينت أن منصة برنامج التشغيل الوطني تشهد إقبالاً كبيراً من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.


وأضافت أن أجور العمل المتوفرة على المنصة يحددها صاحب المنشأة بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
 
رابط التقديم: https://sajjil.gov.jo/nep

 




 

 


 

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