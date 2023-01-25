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العموش: 4 ملايين دينار لمشروع جوازات السفر الإلكترونية

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الأربعاء، 25-01-2023 05:12 م

العموش: 4 ملايين دينار لمشروع جوازات السفر الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش إنه لم يتم تخصيص مخصصات مالية لمشروع جوازات السفر الإلكترونية.

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وقال العموش خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء حول المشروع حتى الآن، علما أن كلفة المشروع تقدر بـ4 ملايين دينار.

 

وأضاف أن مشروع جوازات السفر الإلكترونية مشروع ريادي، وفور تخصيص مخصصات مالية له فإنه سيتم المباشرة بتنفيذه.

 

وأشار العموش إلى أن دائرة الموازنة تعهدت بإدراج المشروع والمخصصات المالية فور الحصول على الموافقة.

 

وأوصى أعضاء اللجنة المالية النيابية بضرورة إدراج المشروع وتوفير مخصصاته المالية نظرا لأهمية المشروع.

 


 




 

 


 

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