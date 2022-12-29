الحكم بحبس 3 أشخاص اعتدوا على شخص أمام عائلته في الرمثا مدة 3 سنوات

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة صلح جزاء الرمثا، اليوم الخميس، حكماً وجاهياً نافذاً بالحال بحق شخص وغيابياً بحق شخصين آخرين بإدانتهم بجرم القيام بأعمال البلطجة باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد وفقاً لأحكام المادة (415مكررة) من قانون العقوبات، والحكم بالحبس على كل واحد منهم مدة 3 سنوات و الرسوم.

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ويذكر أنه في شهر أيلول الماضي، جرى ضبط ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق في مدينة الرمثا ظهروا في مقطع فيديو نشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم يقومون بالاعتداء بالضرب على احد الأشخاص في الشارع العام وأمام أفراد أسرته.



وتابعت الأجهزة الأمنية في حينه الحادثة والقت القبض على المتهم الرئيس في القضية، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين ظهرا بالفيديو وملاحقتهما لتنفيذ العقوبة المقررة بحقهما.