الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة اميرة من ال سعود

مهم من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي

مجلس محافظة إربد يصدر سندات مالية لمشاريعه

الطاقة للمواطنين: إسدال الستائر للنوافذ ضروري أثناء عمل المكيف لترشيد الطاقة

هذا ما دار بين الأسد والصفدي في دمشق اليوم - تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب بالأردن

تمديد بيع وثائق عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

باحثة من جامعة العلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة دولية

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الإثنين، 03-07-2023 04:42 م

العواد: 60% اشغال المطاعم خلال عيد الأضحى.. وانخفاض الطلب على الحلويات 40%

WhatsApp Image 2023-07-03 at 16.47.24


الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد أن نسبة إشغال المطاعم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغت نحو 60%.اضافة اعلان


وقال العواد لـ"الوكيل الإخباري" إن الطلب على محال الحلويات انخفض بمقدار 40% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن الطلب كان على معمول العيد الذي يزداد الطلب عليه بهذه المناسبة.

يشار إلى أن أسعار المعمول والحلويات شهدت استقرارا خلال عيد الأضحى المبارك، وتراوحت أسعار كيلو المعمول في العاصمة عمّان وفقاً لرصد "الوكيل الاخباري" من 6 دنانير إلى 9 دنانير لمعمول التمر، و 9 دنانير إلى 11 دينار لمعمول الجوز، ومعمول الفستق الحلبي 13 دينار إلى 15 دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720232172658699421122

مهم من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي

ttt

مجلس محافظة إربد يصدر سندات مالية لمشاريعه

378900_48_1661236150

الطاقة للمواطنين: إسدال الستائر للنوافذ ضروري أثناء عمل المكيف لترشيد الطاقة

image

هذا ما دار بين الأسد والصفدي في دمشق اليوم - تفاصيل

356738_13_1678906410

تمديد بيع وثائق عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

باحثة من جامعة العلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة دولية

أخبار متعلقة
AWN_70319image_story

حركة تجارية نشطة في الكرك استعدادا للعيد

5202322163750750067126

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

ككككك

قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن

6202320184028336182814

صرف رواتب الموظفين في بعض المؤسسات العامة والرسمية اليوم

6202320215220350949870

خطة مرورية للتعامل مع حركة السير قبل عيد الاضحى

فلوس 3

بدء صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض اليوم لهذه الجامعات