العواد: 60% اشغال المطاعم خلال عيد الأضحى.. وانخفاض الطلب على الحلويات 40%

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



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كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد أن نسبة إشغال المطاعم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغت نحو 60%.وقال العواد لـ"الوكيل الإخباري" إن الطلب على محال الحلويات انخفض بمقدار 40% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن الطلب كان على معمول العيد الذي يزداد الطلب عليه بهذه المناسبة.يشار إلى أن أسعار المعمول والحلويات شهدت استقرارا خلال عيد الأضحى المبارك، وتراوحت أسعار كيلو المعمول في العاصمة عمّان وفقاً لرصد "الوكيل الاخباري" من 6 دنانير إلى 9 دنانير لمعمول التمر، و 9 دنانير إلى 11 دينار لمعمول الجوز، ومعمول الفستق الحلبي 13 دينار إلى 15 دينار.