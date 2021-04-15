الغذاء والدواء: إيقاف 76 منشأة وإغلاق 21

الوكيل الإخباري -
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة نفذت خلال شهر آذار حملة رقابية موسعة استهدفت مصانع الأغذية وأسواق الجملة والمولات والمستودعات ومطاعم الشاورما وذلك ضمن إطار خطة المؤسسة الخاصة بالرقابة على الغذاء خلال شهر رمضان المبارك المعلن عنها مسبقا وبما يسهم في ضمان سلامة المواد الغذائية خلال شهر رمضان.اضافة اعلان
وأكد مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الخميس، أن هذه الحملة التي جاءت لغايات المتابعة الحثيثة لمدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وبطاقات بيان المواد الغذائية ومدة صلاحيتها والتأكد من صحة وسلامة المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج، شملت تنفيذ فرق الرقابة والتفتيش في إقليم الوسط/ عمان لـ (940) زيارة رقابية خلال شهر أذار وتوجيه (399) إنذار وإيقاف (76) منشأة غذائية عن العمل وإغلاق (21) منشأة أخرى بالإضافة إلى سحب (234) عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري .
وبين مهيدات أن الحملة نتج عنها إغلاق مصنعين مخالفين للتمور وإيقاف خطوط إنتاج مصنعين آخرين احترازيا نظرا لرصد عدد من المخالفات تتمثل بالتلاعب ببطاقة البيان وتاريخ الصلاحية، فضلا عن الإنتاج تحت ظروف سيئة غير مطابقة للإشتراطات الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة، بالإضافة إلى إغلاق مصنع مخللات مخالف وحجز مخللات مشكلة قدرت كميتها بنحو (107) أطنان لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها.
وفي السياق ذاته أشار مهيدات إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من التمور منتهية الصلاحية والمعدة لغايات إعادة التصنيع قدرت بنحو (91) طن و(35) طنا من عجينة التمر و(2.5) طن من دبس التمر في عدد من المصانع والمعامل والمشاغل الخاصة بمثل هذه المنتجات.
ودعت المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected]
وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000