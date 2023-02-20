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الإثنين، 20-02-2023 01:29 م

الغذاء والدواء تتعامل مع 54 الف بند جمركي خاص بالغذاء المستورد العام الماضي

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع 53907 بنود جمركية خاصة بالمواد الغذائية المستوردة قدر وزنها بنحو (3118602) طن خلال عام 2022.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين، إن نسبة البنود المخالفة من حيث الوزن بلغت 0.1 بالمئة من إجمالي وزن البنود الجمركية المستوردة، حيث بلغ عدد البنود المخالفة 169 بندا بوزن 4349 طنا.


وأوضح أنه ضمن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بشأن البنود المخالفة، تم إتلاف 99 بندا بوزن 2370 طنا وإعادة تصدير 70 بندا بوزن 1979 طنا.


وأكد مهيدات، أهمية ضمان جودة وسلامة المواد الغذائية التي تستوردها المملكة، مبينا أن ذلك يتم من خلال تطبيق جملة من التدابير والإجراءات الرقابية المشددة وفقا لأعلى المعايير والممارسات العلمية لإدارة المخاطر، والتحقق من موثوقية مصادر المواد الغذائية المستوردة واستيفائها للمعايير والمواصفات العالمية.


وأضاف أن كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية والمعابر الحدودية تعمل على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية اللازمة المرفقة مع إرساليات المواد الغذائية التي تثبت سلامة الغذاء، كما تعمل على الكشف الظاهري وسحب العينات الممثلة من الإرساليات وإرسالها إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة التي تحدد نتائجها مدى المطابقة للقواعد الفنية الأردنية.


 




 

 


 

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