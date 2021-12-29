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الأربعاء، 29-12-2021 03:40 م

الغذاء والدواء تقدم 1000 استشارة خلال 2021

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الوكيل الإخباري - قدمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ما مجمله 1000 استشارة فنية غذائية ودوائية خلال 2021.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات إن المؤسسة تطبق أساليب رقابية نوعية متقدمة وحسب أسس ومناهج مستحدثة تركز على تقديم استشارات فنية تتعلق بالمواد الغذائية والدوائية بهدف ضمان مطابقتها للقواعد الفنية والمعايير المعتمدة وتمكين الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح مهيدات أن المؤسسة قدمت من خلال قسم الغذاء المتداول وقسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين وقسم المواصفات وجودة الغذاء نحو 800 استشارة فنية.

وشملت الإستشارات الفنية المتعلقة بالأغذية ابداء الرأي الفني بالمواد الغذائية المستوردة قبل استيرادها لضمان مطابقتها للقواعد الفنية الأردنية والمواد الغذائية المنتجة محليا قبل الموافقة على إنتاجها أو انتاج منتجات التعبئة والتغليف للتأكد من مطابقة منتجات التعبئة والتغليف وبطاقة البيان للمواصفات والقواعد الفنية، فضلا عن استشارات فنية تتعلق باستخدام المضافات الغذائية في الصناعات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية ومساعدات التصنيع المستخدمة في مجال الصناعات الغذائية والمنظفات والمطهرات ذات الاصناف الغذائية للشركات والمصانع الغذائية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة ومواد التنظيف والتعقيم المستخدمة في خطوط الانتاج لمصانع المواد الغذائية.

وأضاف أن المؤسسة استحدثت أخيرًا شعبة البحث والإستشارات العلمية الدوائية حيث قدمت المؤسسة من خلالها ما يقارب 200 استشارة علمية وفنية تتعلق بتسجيل الأدوية والاستخدام الرشيد للأدوية والدراسات السريرية إلى جانب الخدمات الروتينية المقدمة من قبل مديرية الدواء.

هذا وتؤكد المؤسسة أن أبوابها مفتوحة أمام كافة متلقي الخدمة لتقديم الاستشارات الفنية الغذائية والدوائية لهم مجانًا.

 




 

 


 

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