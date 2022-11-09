الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

الوكيل الاخباري - عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية لمشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة ".



وأشار وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، خلال الورشة، إلى أن الموارد المائية من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يحتاج إلى تظافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدة الأردن في تحسين كفاءة الاستخدام سواء على مستوى التشريعات أو المبادرات التي يمكن أن تسهم في توفير كميات المياه اللازمة للقطاع الزراعي.

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