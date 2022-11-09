الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني ينقذ ٣ اشخاص من داخل بئر ماء في اربد

الضمان الاجتماعي : المؤسسة مستمرة برسالتها كمؤسسة وطنية

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

إغلاق نفق حوشا حتى صباح الخميس

اختتام دورة الإدارات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية

مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

مدير عام الفاو يزور مركز البحوث الزراعية

ازمات مرورية خانقة في عمان

وفد من منظمة تحالف أفضل يزور صندوق المعونة

الإدارة المحلية: طوارئ حتى صباح الخميس

الأربعاء، 09-11-2022 08:42 م

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

w


الوكيل الاخباري - عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية لمشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة ".

وأشار وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، خلال الورشة، إلى أن الموارد المائية من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يحتاج إلى تظافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدة الأردن في تحسين كفاءة الاستخدام سواء على مستوى التشريعات أو المبادرات التي يمكن أن تسهم في توفير كميات المياه اللازمة للقطاع الزراعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 2

الدفاع المدني ينقذ ٣ اشخاص من داخل بئر ماء بمحافظة اربد

1120229175816185968834

الضمان الاجتماعي : المؤسسة مستمرة برسالتها كمؤسسة وطنية

w

إغلاق نفق حوشا حتى صباح الخميس

10202230101358221618175

اختتام دورة الإدارات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية

الخصاونة ٢

مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

1668006662570

مدير عام الفاو يزور مركز البحوث الزراعية

أخبار متعلقة
1668006662570

مدير عام الفاو يزور مركز البحوث الزراعية

6

الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

312196450_430134325959245_2190497756444387065_n

الزراعة: دعم المشاريع الجماعية لتحقيق فرص عمل للمهندسين الزراعيين

10202028134735865170549

حملة وطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني

olive-oil_0

قرار من الزراعة بشأن إدخال زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية للأردن

267019050_214337234205623_927029763627248390_n-12

تشكيلات واسعة في الزراعة - أسماء